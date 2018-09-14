Bakcell продолжает исполнять желания детей вместе с «ASAN Məktub» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell присоединилась к инициативе ASAN Məktub, организованной общественным объединением ASAN Könüllüləri (Волонтеры ASAN) по случаю Дня знаний.

Так, в рамках проекта, при участии совместной инициативы министерства образования и ASAN xidmət - Məktəblinin dostu (Друг школьника), была организована специальная акция, целью которой было порадовать детей из семей относящихся к уязвимым и слабо защищённым слоям населения, выполнив их желания, описанные в письмах на сайте www.asanmektub.az в преддверии нового учебного года.

Во время специально организованного мероприятия, прошедшего при участии представителей компании Bakcell и Волонтеров ASAN, более 50 учащихся 1-9 классов получили в подарок портфели и другие школьные принадлежности.

Проект ASAN Məktub был создан для того, чтобы принести радость в жизни детей, из семей относящихся к уязвимым и слабо защищённым слоям населения, а также повысить уровень социальной ответственности и заботы в обществе. Компания Bakcell уже более 2 лет поддерживает проект ASAN Məktub, и за этот период данная инициатива позволила исполнить желания более 500 детей из Баку и других районов Азербайджана (Лагич, Габала, Ширван, Нефтчала). В рамках проекта, направленного на воплощение детских желаний в жизнь, письма написанные детьми возрастом до 14 лет размещаются на сайте www.asanmektub.az, и их желания исполняются добрыми и небезразличными гражданами. Мобильная связь в рамках проекта также предоставляется компанией Bakcell.

Bakcell всегда держит в центре внимания проблемы детей нуждающихся в особой заботе, а также детей из уязвимых и слабо защищённых групп населения. Компания оказывает поддержку ASAN Məktub и другим социальным проектам, и делает всё возможное, чтобы радовать детей и дарить им заботу и безграничное внимание.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Благодаря наличию свыше 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99 процентов населения и 93 процентов территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.