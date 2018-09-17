Завтра на Абшеронском полуострове местами возможны дожди

17 сентября 2018 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако днем в отдельных местах полуострова возможны дожди, умеренный северный ветер временами будет усиливаться, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-21, днем - 23-26 градусов тепла, в Баку ночью - 19-21, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

В районах Азербайджана временами в отдельных местах ожидаются грозовые дожди, в отдельных горных и предгорных районах ливни, возможен град. Восточный ветер в отдельных местах временами усилится.

Ночью 15-20, днем 24-29, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове метеорологические факторы будут колебаться в пределах климатической нормы, что будет благоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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