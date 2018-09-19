Граждане Азербайджана при обучении за рубежом должны учитывать форму получения образования

19 сентября 2018 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования предупредило граждан Азербайджана, желающих обучаться в зарубежных странах, по поводу некоторых форм обучения.

Как сообщили в среду в ведомстве, образовательным законодательством Азербайджана не предусмотрены формы получения образования по индивидуальному графику, свободно, очно-заочно или заочно-очно.

Сообщается, что в стране отсутствуют механизмы организации или оценки образования в дистанционной форме и в форме экстерна.

"Поэтому, согласно пункту 3.7 "Правил признания специальностей иностранных государств в сфере высшего образования и определения их эквивалентности (нострификации)", утвержденных решением Кабмина № 64 от 13 мая 2003 года, признание и определение на территории Азербайджана эквивалентности (ностирификация) дипломов лиц, обучавшихся по этим формам в зарубежных странах, невозможны. Министерство образования призывает граждан Азербайджана, желающих получить образование за рубежом, учитывать это при выборе формы обучения», - сообщили в минобразования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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