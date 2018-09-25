Завтра со второй половины дня на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в отдельных местах полуострова возможен дождь, в течение дня будет дуть северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-21, днем - 23-26 градусов тепла, в Баку ночью - 19-21, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, в отдельных местах временами ожидаются грозовые дожди. Местами прогнозируются ливневые дожди, град. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью - 15-20, днем - 25-29, в горах ночью - 9-14, днем - 16-21 градус тепла.

Завтра со второй половины дня и до пятницы на Абшеронском полуострове на фоне заметного снижения атмосферного давления ожидается сильный северный ветер, что будет неблагоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.