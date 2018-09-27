В Азербайджане будут созданы новые исламские колледжи

БАКУ /Trend/ - Идут работы по созданию около четырех исламских колледжей как в Баку, так и в регионах. Об этом в четверг сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Глава Госкомитета отметил, что по данному вопросу идут переговоры с Управлением мусульман Кавказа (УМК).

По его словам, функционирование колледжей предусмотрено при Институте теологии. «Студенты, успешно окончившие колледж, продолжат обучение в Институте теологии», - сказал Гурбанлы.

Он добавил, что также рассмотрен вопрос численности специалистов, подготавливаемых в этой сфере. «К примеру, если Институт теологии принимает 60 студентов, то колледжи примут 15. Это удовлетворит потребности в данной сфере», - сказал Гурбанлы.

Он отметил, что этот вопрос находится на стадии обсуждения.

«Обучение в колледжах будет бесплатным. Цель заключается в том, чтобы молодежь получала знания в религиозной сфере, не уезжая за рубеж», - сказал глава госкомитета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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