В Азербайджане будет снижен возраст первоначального воинского учета

28 сентября 2018 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане мужчины будут ставиться на первоначальный воинский учет не в 16, а в 15 лет, в связи с чем обсуждается изменение в закон «О воинской обязанности и военной службе".

Изменение обсуждалось в пятницу на заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

В статье шесть закона говорится, что в январе-марте каждого года граждане Азербайджана мужского пола, которым к этому времени исполнилось 16 лет, должны встать на первоначальный воинский учет в соответствующем органе исполнительной власти по месту жительства или месту пребывания.

Согласно поправке, возраст снижен с 16 до 15 лет.

В проекте отмечается, что учитывая, что с 1 сентября этого года удостоверения личности нового поколения выдаются и гражданам, достигшим 15 лет, во избежание возможных несоответствий предлагается снизить возраст первоначального воинского учета граждан до 15 лет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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