В рамках Фестиваля Насими в Азербайджанском музее ковра представлены древние ковры, возвращенные на родину (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими в Баку в Азербайджанском музее ковра были представлены два ковра, подаренных музею, - ковер "Naxçıvan" ("Нахчыван"), относящийся к XVII веку, и ковер "Hacıqayıb" ("Гаджигаиб"), относящийся к XIX веку.

Фестиваль, посвящённый творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417), организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры и впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

Два данных ковра подарены музею в рамках проекта "Nadir Azərbaycan xalça nümunələrinin tarixi Vətəninə qaytarılması" ("Возвращение на историческую родину редких образцов азербайджанского коврового искусства").

В своем выступлении на мероприятии директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что в последние годы в республике проводятся значимые мероприятия в сфере культуры и искусства, одним из них является Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана.

"В рамках фестиваля в выставочных залах, музеях, концертных залах, творческих центрах, на площадках под открытым небом проходят прекрасные и интересные мероприятия, в которых также принимают участие гости из разных стран мира", - отметила директор музея.

Ширин Меликова подчеркнула, что в рамках фестиваля в Азербайджанском музее ковра сегодня вниманию общественности представлены два новых экспоната.

Ковер "Naxçıvan", относящийся к XVII веку, по инициативе Фонда Гейдара Алиева возвращен в страну и стал жемчужиной коллекции музея.

Промежуточные участки этого ковра украшены узором "Çələbi" (Челеби) и крупными элементами в виде узора пальметта. Гармоничное единство белых, золотых, синих и узоров других цветов придает композиции особую красоту. Большой размер ковра, композиция, созданная с высоким профессионализмом, и цветовая гармония доказывают, что он был соткан по особому заказу в большой мастерской.

Как отметила директор музея, этот образец искусства - третий экспонат, подаренный Фондом Гейдара Алиева Азербайджанскому музею ковра. Ранее музею были подарены карабахский ковер XVII века "Хатаи" и вышивка, относящаяся к XVIII веку.

Рассказывая о губинском ковре "Hacıqayıb", относящемся к XIX веку, Ширин Меликова отметила, что его Азербайджанскому музею ковра подарил итальянский коллекционер Мирко Каттаи. Промежуточные участки ковра составляют элементы "kilimgülü" (килимгюлю), "kətəbə" (кетебе) и "burma" (бурма). Элементы "Şamdan" (подсвечник) и "əjdaha" (дракон), опоясывающие верхнею часть ковра, придают композиции характерную особенность. Цветовая гамма ковра гармоничная.

Отметим, что коллекция музея "Xovlu xalçalar" ("Ворсистые ковры") в течение 2018 года обогатилась шестью редкими коврами, включая данные образцы искусства

Глава аппарата министерства культуры Азербайджана Фикрет Бабаев в своем выступлении отметил, что возвращение в страну культурных ценностей Азербайджана имеет важное значение. Работа в этом направлении активно проводится, и сейчас в коллекции Азербайджанского музея ковра есть уникальные и прекрасные ковры, относящиеся к XVII и XVIII векам.

Фикрет Бабаев отметил, что проведение Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими имеет очень большое и важное значение.

Как сказал итальянский коллекционер Мирко Каттаи, он очень рад преподнести в дар Азербайджанскому музею ковра ковер "Hacıqayıb". Коллекционер также отметил, что счастлив присутствовать на данном мероприятии и ему очень нравится Азербайджанский музей ковра.

Далее вниманию участников мероприятия была представлена музыкальная программа, в рамках которой выступил Ансамбль старинных музыкальных инструментов "Отзвук веков" ("Əsrlərin sədası") Азербайджанской национальной консерватории под управлением Орхана Гашимова, а также группа "Muğam və Ruh" с участием заслуженного артиста Гочага Аскерова и лауреата международных конкурсов Пьера де Трегомана.

Выступление музыкантов было встречено публикой с большим интересом.

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль проводится для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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