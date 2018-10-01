В Азербайджане началась регистрация на очередной тестовый экзамен по приему на госслужбу

1 октября 2018 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 28 октября проведет тестовый экзамен по должностям групп BA и BB, относящихся к административно-исполнительным должностям госслужбы, говорится в сообщении Центра, распространенном в понедельник.

Регистрация для участия в экзамене началась сегодня и продлится до 18 октября. По завершении регистрации будет предоставлена информация о месте и времени экзамена.

Кандидаты, получившие образование за рубежом, и другие кандидаты, о высшем образовании которых отсутствует информация в системе, должны обратиться в ГЭЦ (Баку, Ясамальский район, ул. Микаила Мушвига, 1М или в региональный филиалы ГЭЦ).

Регистрацию могут пройти кандидаты, информация о которых внесена в государственную электронно-информационную систему «Студент-выпускник».

Кандидаты участвуют в экзамене, представив документ, подтверждающий его личность, и пропускной экзаменационный лист.

Пропускной экзаменационный лист можно получить на портале ГЭЦ после регистрации.

Успешно сдавшим тестовый экзамен выдается сертификат сроком на пять лет. Кандидат может получить несколько сертификатов по должностям государственной службы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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