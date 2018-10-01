В Азербайджане не может идти и речи о цензуре религиозной литературы - Администрация Президента

1 октября 2018 20:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не может идти и речи о цензуре религиозной литературы.

Об этом в понедельник сказал старший консультант отдела по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Алигейдар Зульфугаров.

По его словам, в Азербайджане действительно существовала разрозненность как в издании религиозной литературы, так и в ее импорте.

«Однако для устранения этих пробелов государство приняло адекватные меры, была усовершенствована законодательная база. Забота о религиозных общинах не ограничивается лишь восстановлением их религиозных храмов», - сказал Зульфугаров.

По его словам, приходилось сталкиваться с очень серьезными проблемами в связи с вредной религиозной литературой.

«В этот период времени вызывал сожаление тот факт, что порой кадры, получающие образование в зарубежных странах, при возвращении в страну привозили с собой вредную литературу и диски», - сказал Зульфугаров.

По его словам, просмотр таких дисков дома, в семье, при ребенке становится шагом к тому, чтобы склонить ребенка к радикализму.

Как сказал Зульфугаров, пропаганда в литературе дискриминации представителей немусульманских религий, антисемитизма является нежелательной.

«Но, к сожалению, предпринимаемые Азербайджанским государством в этом направлении шаги порой в международных отчетах подвергаются критике. Якобы в Азербайджане существует цензура религиозной литературы. Но нужно понимать, что в Азербайджане не может идти и речи о цензуре», - отметил Зульфугаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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