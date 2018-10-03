Дорожная полиция Баку назвала причину затора на проспекте Нобеля

БАКУ /Trend/ - Дорожный затор, который уже несколько дней образуется на проспекте Нобеля в Баку, связан с ремонтными работами на проспекте Бабека.

Об этом в среду сказал Trend начальник отдела по связям с общественными структурами и пропаганде безопасности дорожного движения Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в настоящее время на участке проспекта Бабека от 10-й Заводской в направлении поселка восьмой километр продолжается работа по нанесению нового дорожного покрытия.

«В связи с ограничением въезда на указанный участок и выезда, въезжающие на проспект Бабека или выезжающие автомобили вынуждены пользоваться проспектом Нобеля или другими альтернативными дорогами. Это приводит к возникновению плотности или затору», - добавил полковник полиции.

По его словам, в кратчайшие сроки будут завершены ремонтно-строительные работы и водители, как и раньше, смогут свободно и непрерывно передвигаться по этой территории.

«Отмечу, что на участке от моста на проспекте Бабека в направлении поселка Кешля уже уложен новый асфальт. Вполне вероятно, что эта территория будет за короткое время сдана в эксплуатацию и проблема затора будет устранена», - сказал Асадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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