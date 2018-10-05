Азербайджанские врачи получат доступ к международным клиническим протоколам

5 октября 2018 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана и Общество медицины и науки Финляндии (Duodecim Medical Publications Ltd.) подписали договор по переводу, локализации и онлайн-распространению в Азербайджане клинических руководств на основе доказательной медицины (EBMG – Evidence-Based Medicine Guidelines), говорится в пятницу в сообщении минздрава.

Эту работу будет осуществлять Центр общественного здравоохранения и реформ министерства. Таким образом, в скором времени азербайджанские врачи смогут воспользоваться международными клиническими протоколами на английском языке (более тысяча), которые будут постепенно переводиться на азербайджанский.

В первую очередь будут переведены и изданы протоколы по часто встречающимся заболеваниям. В итоге азербайджанские медработники смогут применить в своей практике самые лучшие стандарты здравоохранения Европы, граждане, в свою очередь смогут, получить медицинскую помощь на высоком уровне.

Отметим, что этим информационным ресурсом, созданным известными во всем мире специалистами и опирающимся на медицинские доказательства, пользуются врачи более 10 стран Европы и бывшего СССР. Теперь в их число также вошли азербайджанские врачи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минздрав Азербайджана опроверг информацию о распространении в Баку туберкулеза
Общество 27 сентября 19:15
В Азербайджане свыше 80 человек отравились медпрепаратами
Общество 24 сентября 15:20
В Баку упрощена документация для госпитализации младенцев и новорожденных
Общество 13 сентября 17:39
В Азербайджане зарегистрировано 30 тысяч наркоманов
Общество 5 сентября 20:56
Министр здравоохранения Азербайджана дал поручения в связи с подготовкой к зимнему сезону
Общество 13 августа 17:34
Десять пострадавших в результате тяжелого ДТП с автобусом помещены в больницы Баку - Минздрав
Общество 12 июля 10:26
Лента новостей
Где в Баку самые дешевые квартиры?
Бизнес 16:38
Узбекистан создал собственную систему бронирования отелей
Туризм 16:36
Азербайджанские артисты поздравили учителей с праздником (ФОТО)
Культура 16:33
В Узбекистане запретили трилогию "Пятьдесят оттенков серого" и ещё 100 фильмов
Узбекистан 16:31
В одном из поездов бакинского метро возникли неполадки
Общество 16:28
Вышел в свет новый выпуск журнала Mədəniyyət.AZ (ФОТО)
Культура 16:25
Нагорно-карабахский вопрос будет поднят на осенней сессии ПАСЕ - Самед Сеидов
Политика 16:24
В Азербайджане увеличилось число онлайн транзакций
ИКТ 16:18
Российская нефтяная компания поможет Узбекистану увеличить добычу на низкодебитных месторождениях
Энергетика 16:10