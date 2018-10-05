Бактрансагентство будет привлекать к ответственности нарушающих правила стоянки и парковки

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) будет привлекать к административной ответственности лиц, нарушающих правила стоянки, парковки, а также осуществлять услуги по эвакуации.

Об этом в пятницу Trend сказал заместитель председателя правления БТА Фарид Нуриев.

Нуриев отметил, что специалисты Агентства уже определили места парковки в городе Баку. Он также отметил, что в местах, где запрещено парковаться, будут установлены камеры.

«Водители, нарушающие правила стоянки, будут выявляться с помощью камер и оштрафованы», - отметил Нуриев.

Заместитель председателя сказал, находящиеся в Баку светофоры уже перешли на баланс БТА.

«В Баку существует более 300 светофоров, и часть этих светофоров находилась у Центра интеллектуального управления транспортом. Мы уже завершили работу с соответствующей структурой по приему-сдаче и все светофоры находятся в составе Агентства», - отметил зампред правления.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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