Сборную Азербайджана по аэробной гимнастике тренирует специалист высокого класса – российский тренер

БАКУ /Trend/ - На IV Открытом чемпионате Азербайджана и Первенстве Баку по аэробной гимнастике для спортсменов созданы все условия. Об этом Trend сказала тренер сборной России Любовь Матвеева.

"Очень хорошая организация соревнований, шикарный зал, нам приятно выступать в таких условиях. В соревнованиях участвуют сильные спортсмены, есть с кем помериться силами", - добавила российский тренер.

По словам российского тренера, сборную Азербайджана по аэробной гимнастике тренирует специалист высокого класса.

"У вас специалист высокого класса – тренер Мариян Колев, который работал в Болгарии, тренировал сборную Вьетнама. Правильно разработана стратегия развития аэробной гимнастики, спортсменам закладывается хорошая база, хореографическая подготовка", - отметила Матвеева.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики проходит последний день соревнований IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике.

Сегодня пройдут соревнования гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе троек в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе групп в возрасте 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше, а также смешанных пар в возрасте – 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Азербайджана ("Оджаг Спорт" и "AyUlduz"), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступят гимнасты из Казахстана и Украины.

(Автор: Джани Бабаева)

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