Иран предложил странам ОЭС создать совместные лаборатории для контроля заболеваний в регионе

8 октября 2018 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран предложил странам-членам Организации экономического сотрудничества создать совместные лаборатории для контроля заболеваний в регионе.

С этим предложением выступил в понедельник на третьем заседании руководителей ветеринарных управлений стран-членов ОЭС в Тегеране председатель ветеринарного управления Ирана Алирза Рафипур.

По его словам, это может пойти на пользу странам-членам организации. Разработка соответствующей дорожной карты, продолжил он, может способствовать обеспечению пищевой безопасности во время торговых связей между странами-членами ОЭС.

Рафипур также отметил, что заседание проводилось с целью подписания меморандума о взаимопонимании в сфере создания лабораторий в приграничных регионах для контроля заболеваний животных, птиц, водных обитателей.

Напомним, что вчера спустя 10 лет началось третье заседание глав ветеринарных управлений стран-членов ОЭС, которое продлится три дня.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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