Расширены полномочия Бакинского транспортного агентства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в закон «О дорожном движении».

Соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, правила ведения государственного учета в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, использование данных учета и формирование отчетных данных будут также определяться Бакинским транспортным агентством.

Были также внесены изменения в «Правила проектирования, строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог».

Типовые и индивидуальные проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог с точки зрения соответствия законодательству и нормативно-технической документации должны проходить экспертизу в органе, определенном Президентом Азербайджана, и согласовываться с этим органом.

Также согласно изменениям в закон, к заработной плате каждого сотрудника Дорожной патрульной службы будет прибавляться 25 процентов от суммы штрафов, входящих в протокол за административные правонарушения в отношении правил пользования автомобильными дорогами.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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