Академия Наук Азербайджана: За последние 12-13 лет уровень Каспия снизился на один метр

10 октября 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние 12-13 лет уровень Каспия снизился на один метр. Об этом в среду сказал Trend директор Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Рамиз Мамедов.

По словам директора института, если десять лет назад уровень Каспийского моря был на 27 метров ниже уровня мирового океана, то сейчас этот показатель достиг 28 метров.

Специалист добавил, что за последние годы уровень Каспийского моря ежегодно снижался примерно на десять сантиметров.

«В связи с климатическими изменениями над поверхностью Каспия усилилось испарение. Объем испаряющейся воды составил примерно один метр, и если бы испарения не было, то уровень воды поднялся бы на метр. С другой стороны, уменьшился сток вод реки Волга, впадающей в Каспийское море».

Директор института подчеркнул, что падение уровня Каспия негативно влияет на морскую флору и фауну.

«При снижении уровня объем шельфовой зоны моря уменьшается, поэтому сужается территория представителей животного мира, проживающих в шельфовой зоне. Уменьшается их кормовая база и объем кислорода», - подчеркнул Мамедов.

Сложно сказать, как долго продолжится падение уровня Каспийского моря, сказал в среду Trend глава Каспийского научного центра Бакинского государственного университета Чингиз Исмайлов.

«Этот период может продолжиться в течение 11-12 и даже 30 лет. Уровень воды в Каспии периодически колеблется, то падает, то поднимается», - сказал Исмайлов.

По словам Исмайлова, проводя строительные работы и прокладывая коммуникации необходимо учитывать, что амплитуда подъема и падения уровня Каспия варьирует в пределах 1-1,5 метра: «В противном случае при повышении уровня воды возникает проблема наводнения, при падении - появляются проблемы с проведением сельскохозяйственных работ».

Руководитель Центра отметил, что на изменение уровня Каспия влияет и активность Солнца: «Но связывать это только с активностью Солнца неправильно».

Отметим, что из 90 процентов водной массы, впадающей из рек в Каспийское море, 80 процентов приходится на долю Волги, шесть процентов – Куры и пять процентов – Урала. На восточном побережье Каспия отсутствуют реки, впадающие в море.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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