Новый орфографический словарь азербайджанского языка будет издан к началу следующего года

16 октября 2018 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новый орфографический словарь азербайджанского языка планируется подготовить к концу этого года и издать к первой половине следующего года.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель председателя Комиссии по орфографии, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли.

По его словам, в настоящее время в Институте языкознания НАНА ведется работа по подготовке орфографического словаря.

«Считаю, что после утверждения Кабмином мы сможем представить общественности совершенный, подробный словарь азербайджанского языка», - сказал Габиббейли.

Напомним, что в последний раз орфографический словарь азербайджанского языка издавался в 2013 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Академия наук Азербайджана представила Кабмину для утверждения правила орфографии азербайджанского языка
Общество 15 октября 14:42
Академик НАНА: Президент Ильхам Алиев - признанный в мире выдающийся политический лидер
Политика 15 октября 08:22
В Азербайджане будет подготовлена госпрограмма в сфере нанотехнологий
Общество 10 октября 22:08
В Азербайджане издан словарь паронимов
Общество 8 октября 20:14
На научной конференции в Азербайджане принята резолюция по Азыхской пещере
Общество 6 октября 09:38
Магистранты и докторанты АН Азербайджана будут обеспечены общежитием
Общество 3 октября 17:00
Лента новостей
Ирак вскоре станет первым покупателем иранских товаров
Экономика 14:53
Экономика Азербайджана выросла на 0,8%
Бизнес 14:48
Транспортировка нефти по БТД незначительно сократилась
Энергетика 14:46
В Азербайджане увеличилось число поступающих в вузы по первой группе специальности - министр
Общество 14:45
Минск рассчитывает на помощь Шанхая в модернизации городской инфраструктуры
Беларусь 14:39
В Баку стартует Неделя итальянского языка
Культура 14:32
Азербайджан увеличил транспортировку газа по магистральным трубопроводам
Энергетика 14:31
ИВ Баку: При строительстве жилья в оползневой зоне необходимо было учесть местный ландшафт
Происшествия 14:26
Нобелевский лауреат по химии посетил Ташкент с докладом о развитии науки
Узбекистан 14:16