Новое здание для жителей аварийных общежитий в Гяндже будет сдано в эксплуатацию в этом году

БАКУ /Trend/ - Одно из зданий, в которое будут переселены жители аварийных общежитий в Гяндже, будет сдано в эксплуатацию в этом году.

Об этом было сказано на отчетном собрании, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года, а также предстоящим задачам города.

Было отмечено, что в эксплуатацию были сданы отвечающие современным требованиям административные здания Городской прокуратуры и Военной прокуратуры Гянджи. На собрании также отметили, что продолжается строительство нового здания Гянджинского государственного драматического театра на 500 мест, а также Дворца спорта.

Как заявили на собрании, было ускорено строительство 10-этажного здания с 60-ю квартирами, сдача в эксплуатацию которого планируется в том году, из четырех одноблочных многоэтажных зданий, куда планируется переселить жителей аварийных общежитий, расположенных на пересечении проспекта Гянджеви и улицы Химиков.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

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