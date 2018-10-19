Завтра в Азербайджане до 27 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами морось, днем переменный южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем - 20-25, в Баку ночью 15-17, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман, в отдельных восточных районах ожидаются моросящие дожди. Юго-западный ветер преимущественно усилится в горной местности.

Ночью 11-16, днем 22-27, в горах ночью 4-9, днем 15-19 градусов тепла.

В субботу переменный южный ветер на Абшеронском полуострове может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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