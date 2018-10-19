Завтра в Азербайджане до 27 градусов тепла

19 октября 2018 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами морось, днем переменный южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем - 20-25, в Баку ночью 15-17, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман, в отдельных восточных районах ожидаются моросящие дожди. Юго-западный ветер преимущественно усилится в горной местности.

Ночью 11-16, днем 22-27, в горах ночью 4-9, днем 15-19 градусов тепла.

В субботу переменный южный ветер на Абшеронском полуострове может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра ночью в Баку местами возможны дожди
Общество 17 октября 13:12
К вечеру дождь в Баку прекратится
Общество 17 октября 12:24
Завтра в Баку местами будет дождливо
Общество 16 октября 13:34
Обнародован прогноз погоды на выходные в Азербайджане
Общество 12 октября 19:14
Завтра в Баку местами ожидаются дожди, ветер усилится
Общество 11 октября 16:36
Завтра в Баку местами возможны кратковременные дожди
Общество 10 октября 13:01
Лента новостей
Минэнерго Азербайджана и BP будут сотрудничать в сфере развития гидроэнергетики в стране
Энергетика 14:18
Узбекистан и Россия доведут товарооборот до $10 млрд.
Бизнес 14:03
Азербайджан всегда был рядом с Турцией – президент Турции
Турция 14:02
Глава минобороны Азербайджана встретился с руководством крупного чешского холдинга (ФОТО)
Политика 13:58
В Баку для военнослужащих проведен концерт в честь Дня государственной независимости (ФОТО)
Культура 13:58
Госпогранслужба Азербайджана о спасении экипажа иранского сухогруза
Происшествия 13:41
AZAL и «Белавиа» заключили код-шеринг соглашение на маршруте Баку-Минск
Бизнес 13:29
В Азербайджане продлен срок проведения техосмотра автомобилей
Общество 13:27
В Азербайджане ужесточается борьба с биоактивными пищевыми добавками (ФОТО)
Бизнес 13:19