Определились соперники сборной Азербайджана на чемпионате мира по вольной борьбе

20 октября 2018 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялась жеребьевка первого дня чемпионата мира по вольной борьбе, который в субботу открывается в спорт-арене Ласло Папп в Будапеште.

Определились первые соперники борцов вольного стиля сборной Азербайджана в весовых категориях до 61, 74, 86 и 125 килограммов. Двое борцов сборной начнут состязание с квалификационного раунда, остальные двое - с 1/16 финала, говорится в субботу в сообщении Федерации борьбы Азербайджана.

Отметим, что встречи будут начинаться в 12:30.

Результаты жеребьевки:

- до 61 килограмма; квалификация - Парвиз Ибрагимов - Скотт Шиллер (Канада),

- до 74 килограммов; 1/16 финала - Абубакр Абакаров - Ханок Рашамин (Израиль),

- до 86 килограммов; 1/16 финала - Мурад Сулейманов - Гума Башир (Судан),

- до 125 килограммов; квалификация - Джамаладдин Мамедов - Ник Матюхин (Германия).

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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