Тела скончавшихся в результате отравления членов иранского сухогруза пока находятся в Баку - посольство

БАКУ /Trend/ - Тела скончавшихся в результате отравления членов экипажа иранского сухогруза «Назмехр» все еще находятся в Баку. Об этом в субботу сказали Trend в посольстве Ирана в Азербайджане.

Согласно сообщению, проводится медицинская экспертиза тел Акбара Мансуми Керима (1989), Сейида Муртуза Миргусейна (1986), Саджада Сайада Ферийдундура (1990).

«По этой причине тела погибших пока находятся в Баку. После получения заключения экспертизы они будут отправлены в Иран. Правоохранительные органы проводят на судне соответствующее расследование», - отметили в посольстве.

Напомним, что среди членов экипажа судна, плывшего из Актау в Баку, произошло массовое отравление. Инцидент произошел в 21 миле от острова Пираллахы, в центральной части Каспийского моря. По предварительной версии, причиной отравления стало химическое вещество, которым было обработано зерно, перевозимое судном.

Пограничное сторожевое судно в 03:00 подошло к сухогрузу «Назмехр», приняв на борт семь членов экипажа, находящихся в тяжелом состоянии. На судне им была оказана первая медицинская помощь, после чего сторожевое судно направилось в порт Абшерон. Для оказания скорой медицинской помощи на берег были вызваны бригады врачей. До их прибытия три члена экипажа «Назмехр» скончались. Восемь членов экипажа были помещены в токсикологическое отделение первого Клинического медцентра.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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