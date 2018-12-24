На Бакинском бульваре состоится праздничный салют

24 декабря 2018 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года 31 декабря в 24:00 на Приморском национальном бульваре состоится грандиозный салют, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ИВ Баку.

В сообщении говорится, что по случаю праздничных торжеств на площади «Азадлыг» установлена самая большая елка в Баку.

Также празднично украшена территория самого бульвара, парки, установлены новогодние елки, на деревьях развешаны гирлянды, установлены различные новогодние атрибуты и символы, фигуры сказочных персонажей, в различных местах города организованы праздничные ярмарки.

Исполнительная власть города Баку приглашает жителей и гостей города на бульвар к башне с часами лицезреть праздничный фейерверк.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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