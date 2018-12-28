В Азербайджане часть средств пошлины за регистрацию мобильных устройств будет направляться на соцзащиту

28 декабря 2018 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Определенная часть государственной пошлины, выплачиваемой за регистрацию мобильных устройств, будет направляться на усиление социальной защиты работников соответствующих государственных органов Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В связи с этим было предложено внести изменения в закон «О государственной пошлине».

Согласно новым изменениям, в целях усиления социальной защиты, улучшения материального положения работников органа, установленного органом исполнительной власти, обеспечения содержания системы регистрации мобильных устройств органа, установленного соответствующим органом исполнительной власти, 30 процентов госпошлины, выплачиваемой за регистрацию мобильных устройств, будут переводиться на его казначейский счет. Остальная часть средств выплачивается в бюджет. Распределение средств и порядок их использования утверждаются органом, установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что согласно закону «О государственной пошлине», установлена госпошлина за регистрацию мобильных устройств, ввозимых физическим лицом для личного пользования. Размер этих пошлин устанавливается Кабинетом министров в зависимости от стоимости мобильных устройств.

После обсуждения изменения были приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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