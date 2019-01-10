В центре Баку за сутки выявлены тысячи фактов незаконной парковки автомобилей (ФОТО)

10 января 2019 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В центре Баку в течение суток было выявлено свыше 3500 фактов незаконной парковки автомобилей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

В рамках исполнения поручений, вытекающих из соответствующего указа Президента Азербайджана, на проспектах Азербайджан, Ходжалы, Бюльбюля, Метбуат, Гара Гараева, Гусейна Джавида, а также на улицах А.М.Шарифзаде, А.Нематулла, Б.Вахабзаде, К.Рагимова, Р.Бехбудова, С.Вургуна, 28 Мая и Ш.Гурбанова посредством камер наблюдения системы интеллектуального контроля осуществляется контроль и регистрируются нарушения правил остановки и стоянки. Посредством данной системы в течение суток было обнаружено свыше 3500 тысяч фактов нарушения правил остановки и стоянки. По всем зарегистрированным правонарушением в отношении владельцев автомобилей были составлены протоколы.

Была также обеспечена интеграция сведений, полученных посредством камер, в центральную информационную систему, как указывается в соответствующем указе главы государства.

Водителям рекомендуется быть более внимательными во время парковки, не парковать свои транспортные средства в незаконных местах, относиться с пониманием к другим участникам движения и быть предельно внимательными.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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