На автодорогах Азербайджана будет оптимизирован допустимый предел скорости

БАКУ /Trend/ - На автомобильных дорогах Азербайджана будет оптимизирован допустимый предел скорости, говорится в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане в 2019-2023 гг.", утвержденной распоряжением главы государства от 27 декабря 2018 года, сообщает в понедельник Trend.

В документе говорится, что в 2019-2021 годах допустимый уровень скорости транспортных средств в пределах населенных пунктов будет оптимизирован в соответствии с особенностями улично-дорожной сети, на других автодорогах нормы уровень скорости транспортных средств будут пересмотрены.

Кроме того, в законодательстве будут закреплены критерии предела скорости на опасных участках дорог, оптимизирован предел скорости с учетом категории и уровня безопасности дорог.

Госпрограмма предусматривает размещение специальных информационных табло, предупреждающих водителей о превышении допустимой скорости на опасных участках дорог, оптимизация числа и дислокации на дорогах специальных технических средств, контролирующих уровень скорости, с проведением анализа их эффективности, установку этих средств на более опасных участках дорог.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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