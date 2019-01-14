На автодорогах Азербайджана будет оптимизирован допустимый предел скорости

14 января 2019 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На автомобильных дорогах Азербайджана будет оптимизирован допустимый предел скорости, говорится в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане в 2019-2023 гг.", утвержденной распоряжением главы государства от 27 декабря 2018 года, сообщает в понедельник Trend.

В документе говорится, что в 2019-2021 годах допустимый уровень скорости транспортных средств в пределах населенных пунктов будет оптимизирован в соответствии с особенностями улично-дорожной сети, на других автодорогах нормы уровень скорости транспортных средств будут пересмотрены.

Кроме того, в законодательстве будут закреплены критерии предела скорости на опасных участках дорог, оптимизирован предел скорости с учетом категории и уровня безопасности дорог.

Госпрограмма предусматривает размещение специальных информационных табло, предупреждающих водителей о превышении допустимой скорости на опасных участках дорог, оптимизация числа и дислокации на дорогах специальных технических средств, контролирующих уровень скорости, с проведением анализа их эффективности, установку этих средств на более опасных участках дорог.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане будут созданы единые центры по ДТП
Общество 12 января 11:06
В Азербайджане вокруг школ будет установлен допустимый уровень скорости движения
Общество 8 января 12:15
На дорогах Азербайджана будут созданы велосипедные дорожки и стоянки
Общество 7 января 10:56
В городах Азербайджана будут созданы спецполосы для транспорта общего пользования
Общество 4 января 13:23
В вузах Азербайджана будут организованы международные программы двойного диплома
Политика 19 ноября 2018 14:44
Малому бизнесу в Азербайджане будет предложена альтернатива льготным кредитам
Бизнес 15 мая 2016 21:57
Лента новостей
В 2018 году в Турции сократились объемы производства автомобилей
Бизнес 12:41
Азербайджан расширит географию экспорта винной продукции – глава Ассоциации
Бизнес 12:35
Мобильные операторы Азербайджана увеличили доходы в 2018 году
ИКТ 12:28
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,2 раза
Финансы 12:25
СМИ: Экспедиция NASA исследует подводный вулкан Колумбос в Греции
США 12:09
TSE подтверждает: деятельность Бакинской Высшей школы нефти полностью отвечает стандартам ISO
Общество 12:08
Азербайджан является примером для других стран-членов Всемирной таможенной организации - генсек (ФОТО)
Бизнес 12:04
Туркменистан выставит на аукцион объекты госсобственности
Бизнес 12:03
Президент Ильхам Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации
Политика 11:55