В азербайджанских комедиях искажаются семейно-бытовые отношения и семейные ценности – совет по телерадиовещанию

14 января 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В национальном эфирном пространстве демонстрируется большое количество низкопробных телесериалов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный совет по телерадиовещанию.

В сообщении Совета, в частности говорится, что в большинстве случаев в сериалах комедийного жанра искажаются семейно-бытовые отношения, семейные ценности азербайджанского народа. Отношения между детьми и родителями, между родственниками преподносятся в форме, не характерной для азербайджанской семьи.

Не радует и ситуация, связанная со скрытой или прямой рекламой спонсоров в сериалах. Иногда спонсоров даже включают в сюжетную линию сериалов, и та или иная серия сериала посвящается рекламе спонсора. Все это приводит к нарушению рекламного законодательства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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