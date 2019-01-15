В Азербайджане оштрафованы вещатели кабельной сети

БАКУ /Trend/ - В отношении вещателей кабельной сети - ЗАО "Metronet", ЗАО "Uninet" и ЗАО "Enginet" в суды направлены административные протоколы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный совет по телерадиовещанию.

Суды оштрафовали каждое из указанных ЗАО на три тысячи манатов.

В 2018 году ряд вещателей кабельной сети осуществляли массовую трансляцию (ретрансляцию) без согласия с собственником по вещанию теле- и радиоканалов. Поэтому, согласно статье 383.2 Кодекса об административных правонарушениях (за использование передач (программ) без согласия телерадиоорганизаций и/или трансляцию, тиражирование, продажу или массовую демонстрацию программ (передач) без согласия собственника), эти вещатели были оштрафованы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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