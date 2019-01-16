Медучреждения Азербайджана перейдут на усиленный режим работы в связи с резким похолоданием

16 января 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Медицинские учреждения Азербайджана перейдут на усиленный режим работы в связи с резким похолоданием, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев лично встретился с главврачами крупных медучреждений, поручил им перейти на усиленный режим работы в связи с предупреждением министерства экологии и природных ресурсов о резком похолодании.

Руководителям других медучреждений отправлены телефонограммы. Медицинские учреждения приведены в полную готовность.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минздрав Азербайджана об эпидемситуации в связи со свиным гриппом в сопредельных странах
Общество 7 января 12:09
В Азербайджане за год прооперировано более 280 тыс. человек - минздрав
Общество 28 декабря 2018 20:06
В Азербайджане с начала года медикаментозное отравление получили более 100 человек - медцентр
Общество 17 декабря 2018 12:24
В минздраве Азербайджана создана новая комиссия
Общество 5 декабря 2018 18:47
Азербайджанский медуниверситет будет готовить профессиональных главврачей
Общество 29 ноября 2018 16:51
В Азербайджане увеличено число дней приема документов для компаний, ввозящих БАДы
Общество 23 ноября 2018 13:54
Лента новостей
В Узбекистане появится сеть суперсовременных лабораторно-диагностических центров
Экономика 16:25
Китай не беспокоит недовольство других стран смертным приговором канадцу
Китай 16:19
В Азербайджане будут расширены мероприятия по охране здоровья матери и ребенка (ФОТО)
Общество 16:16
В результате взрыва в сирийском Манбидже погибли не менее пяти американских военнослужащих – СМИ
Турция 16:11
Туркменистан продвигает свои ковровые изделия в Европу
Туркменистан 16:09
TPAO расширяет территорию разведки нефти и газа в турецких провинциях
Энергетика 16:07
«Азеришыг» предпринял подготовительные меры в связи с ожидаемой нестабильной погодой
Энергетика 16:01
В Москве состоится церемония вручения премии "ЖАРА Music Awards"
Культура 16:00
РПК в 2018 году убила около 30 мирных жителей – МВД Турции
Турция 15:56