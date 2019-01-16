Медучреждения Азербайджана перейдут на усиленный режим работы в связи с резким похолоданием

БАКУ /Trend/ - Медицинские учреждения Азербайджана перейдут на усиленный режим работы в связи с резким похолоданием, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев лично встретился с главврачами крупных медучреждений, поручил им перейти на усиленный режим работы в связи с предупреждением министерства экологии и природных ресурсов о резком похолодании.

Руководителям других медучреждений отправлены телефонограммы. Медицинские учреждения приведены в полную готовность.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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