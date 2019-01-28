В Азербайджане нуждающимся в лечении учащимся учреждений профобразования будут оказываться дополнительные услуги

28 января 2019 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нуждающимся в лечении учащимся в учреждениях профессионального образования будут оказываться дополнительные лечебно-реабилитационные услуги, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабмин.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно этому решению утвержден «Порядок оказания дополнительных лечебно-реабилитационных услуг для учащихся в учреждениях профобразования, нуждающихся в дополнительном обследовании и лечении».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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