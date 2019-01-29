Фильм об азербайджанском паралимпийце представлен на международном фестивале

29 января 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках итало-азербайджанского международного кинофестиваля показан фильм «Я хочу летать» (I want to fly) об азербайджанских паралимпийцах, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет.

30 января в Киноцентре Низами в Баку состоится гала-вечер фестиваля, на котором будут объявлены победители фестиваля.

Герой фильма Марии Ибрагимовой - Кямал Мамедов, который получил травму позвоночника в результате дорожно-транспортного происшествия и с тех пор пользуется инвалидной коляской. Несмотря на то, что после несчастного случая он стал лежачим больным, Кямал продолжал жить и добиваться новых успехов благодаря своей воле и поддержке семьи. Своей работой Кямал продолжает приносить пользу обществу. Он - генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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