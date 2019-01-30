В Азербайджане могут ввести новые госпошлины на процедуры с патентами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вводится государственная пошлина за получение права на частичное использование патентов и меняются пошлины на другие процедуры, связанные с патентами. Соответствующие предложения по внесению изменений в закон "О государственной пошлине" направлены в парламент страны, сообщает Trend.

В частности, предлагается установить в размере десяти манатов госпошлину на право частичной передачи другому лицу дубликата патента и прав на него.

Госпошлина на внесение изменений в выданный патент составит семь манатов; на регистрацию договора о выдаче прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы – 10-25 манатов; на внесение изменений в регистрационные данные в реестре и свидетельстве – 25 манатов; на выдачу свидетельства патентному поверенному – 10 манатов.

В новом проекте также предлагается повысить существующие пошлины в связи с изобретениями и патентом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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