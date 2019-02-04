Шамахинская астрофизическая обсерватория: ожидается геомагнитная буря

4 февраля 2019 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 7-8 февраля ожидается геомагнитная буря. Если компонент Z магнитного поля будет двигаться в южном направлении, геомагнитная буря будет еще более сильной.

Как сказал в понедельник Trend заместитель директора по научной работе Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси Эльчин Бабаев, в настоящее время на видимом диске Солнца не наблюдается никаких пятен.

Бабаев сказал, что на поверхности Солнца сформировалась очередная корональная дыра. Солнечный ветер (поток ионизированных частиц), беря свое начало с корональной дыры, направляется в сторону межпланетного пространства, а также в сторону Земли. Ожидается, что солнечный ветер достигнет Земли 7-8 февраля и приведет к слабой геомагнитной буре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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