Комиссия по вопросам помилования Азербайджана рассмотрела свыше 600 обращений

6 марта 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана, сообщает в среду Trend.

На заседании были рассмотрены обращения о помиловании.

В ходе проведенных с начала года заседаний Комиссии в общей сложности рассмотрено свыше 600 обращений.

Отметим, что с конца января по середину мая прошлого года на заседаниях Комиссии по вопросам помилования было рассмотрено более 1200 обращений.

В связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Президент Ильхам Алиев 24 мая 2018 года подписал распоряжение о помиловании 634 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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