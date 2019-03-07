В UNEC обсуждены результаты зимней экзаменационной сессии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялось очередное заседание Ученого совета. В заседании приняли участие также члены Совета общественного контроля UNEC.

Как передает Trend со ссылкой на сообщение университета, ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов прозрачное и объективное оценивание знаний студентов на экзаменах назвал принципиальной позицией университета, которая останется без изменений. Результаты зимней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года ректор назвал удовлетворительными.

Проректор по учебной и образовательной технологии UNEC, доцент Анар Рзаев выступил с докладом по итогам зимней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года. Проректор отметил, что в экзаменационной сессии приняли участие 11 746 бакалавров и 2 280 магистров, экзамены были проведены как в письменной форме, так и в виде тестирования. Обратив внимание, что показатель успеваемости по университету составил 82 процента, Рзаев подчеркнул, что самый высокий показатель ступени бакалавра (95 процентов) отмечено в Международной школе экономики. Он отметил, что по сравнению с минувшими годами в числе студентов, получивших отличные оценки наблюдается большой рост, каждый из 34 президентских стипендиатов, смог сохранить это имя.

В докладе также говорилось о новшествах, применяемых на экзаменационной сессии. Было отмечено, что на соответствующих факультетах экзамены по дисциплинам специальности «Введение в экономику», «Макроэкономика», а также по техническим и технологическим специальностям были проведены в письменной форме, а по дисциплинам «Маркетинг» и «Бухгалтерский учет» на основе обновленного единого силлабуса с условием сохранения в секрете вопросов тестирования. Еще одно новшество, применяемое на этой экзаменационной сессии, было связано с поручением организации и контроля экзаменов факультетам.

Координатор Совета общественного контроля UNEC, руководитель Центра образования «XXI век» Этибар Алиев отметил, что уже три года как членами совета в UNEC ведется контроль за экзаменами. Обратив внимание, что в течение сессии без участия руководства UNEC членами совета был проведен «День открытых дверей», служба «Горячая линия» была поручена СМИ, Этибар Алиев обнародовал результаты анонимного опроса, проведенного среди студентов. Было отмечено, что в опросе большинство респондентов выразили положительное отношение по поводу организации экзаменов, обеспечения объективности, качества составленных вопросов, соответствующих пройденным темам, удовлетворенности студентов.

Алиев подчеркнул, что UNEC по сравнению с минувшим годом еще более уверенно шагает к поставленной цели, и выразил уверенность в подготовке грамотных специалистов в такой прозрачной обстановке.

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