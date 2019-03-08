Coca-Cola поздравила женщин с 8 марта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания «Coca-Cola» поддерживает развитие женщин во многих странах, в том числе в Азербайджане, а также поздравляет женщин Азербайджана с Международным женским днём 8 марта. Именно с этой целью «Coca-Cola» стала одним из главных партнеров конгресса SHE («Умная. Счастливая. Элегантная»), являющимся одним из крупнейших в стране форумов женщин-лидеров и предпринимателей.

The Coca-Cola Company третий год подряд выступила партнером Конгресса о женском предпринимательстве SHE («Умная. Счастливая. Элегантная»), который прошел в Баку. Поддержка женского лидерства во всем мире – один из приоритетов деятельности производителя, и участие в международном форуме, объединившем ведущих предпринимательниц и начинающих бизнесвумен, стало поздравлением азербайджанских женщин. Всем гостям форума были вручены памятные подарочные бутылки.

Один из спикеров Конгресса, Рена Мамедова, директор по системам снабжения Coca-Cola Bottlers в Азербайджане, отметила: «Компания Coca-Cola отмечает Международный женский день, подчеркивая всё более значимую роль, которую играют женщины во всем мире, а также их достижения в области экономики, культуры, общественной и политической деятельности. Свидетельство тому – глобальная инициатива «5by20» от Coca-Cola, направленная на расширение экономических прав и возможностей 5 миллионов женщин к 2020 году. В рамках программы мы предоставляем молодым женщинам-предпринимателям возможность пройти обучение, получить новые деловые навыки и общаться со своими коллегами, черпая новый опыт. Стартовавшая в 2010 году программа охватила уже более 2,5 миллионов женщин в 75 странах, включая Азербайджан, где в партнёрстве с правительственными и неправительственными организациями мы оказали поддержку более 2000 женщинам».

В своей речи Рена Мамедова также подчеркнула, что создание равных возможностей для женщин-предпринимателей оказывает положительное влияние как на общество, так и на экономику страны в целом, сославшись на результаты программы 5by20. Несмотря на то, что женщины составляют 66% рабочей силы в мире, на них долю приходится только 10% доходов. При этом 90% дохода женщин инвестируется в здоровье и образование детей.

В Азербайджане The Coca-Cola Company развивает сразу несколько программ, направленных на поддержку женщин. Например, в рамках проекта «Успешная женщина, успешное будущее» в Габалинском, Масаллинском и Гянджинском регионах проводились тренинги по предпринимательству среди безработных женщин.

Кроме того, компания Coca-Cola совместно с программой развития ООН и Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей открыли два женских ресурсных центра в Сальяне и Нефтчале. Оба центра поддерживают инициативы женщин, и с их помощью более 1000 сельских женщин могут получить дополнительные экономические и социальные навыки, 79 участниц с ограниченными физическими возможностями приобрели новые профессиональные навыки и разработали собственные бизнес-планы, а 22 предпринимательницы создали собственный бизнес в различных секторах экономики. В результате проекта в провинциях начали действовать более десяти малых предприятий.

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