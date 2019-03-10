Азербайджанские пограничники пресекли попытку нарушения госграницы, есть погибший и раненый (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы вооруженными лицами из Ирана. Об этом в воскресенье сообщили Trend в Государственной пограничной службе страны.

Согласно сообщению инцидент произошел сегодня приблизительно в 06:50 утра. Несмотря на законное требование и предупредительный выстрел азербайджанских военнослужащих нарушители открыли огонь.

В результате перестрелки младший сержант Мамедов Сахавет получил пулевое ранение груди, рядовой Джабраилов Видади – огнестрельное ранение в руку. Несмотря на то, что оба пограничника были незамедлительно доставлены в госпиталь, жизнь Мамедова Сахавета спасти не удалось.

Отмечается, что попытавшиеся нарушить госграницу лица сбежали обратно.

Начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие должностные лица прибыли на место происшествия и осмотрели территорию. Были даны необходимые поручения для продолжения поисковых операций.

Глава службы также встретился с отцом погибшего военнослужащего и выразил ему соболезнования.

Указом начальника Государственной пограничной службы младший сержант Мамедов Сахавет и рядовой Джабраилов Видади за отвагу, проявленную при выполнении воинского долга, были награждены медалью «За отличие в военной службе» 3-ей степени.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело, совместно с Военной прокуратурой страны принимаются необходимые меры.

(Текст: Рауф Гулиев)

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