В Азербайджане даны поручения в связи с медобслуживанием финала Лиги Европы УЕФА в Баку

11 марта 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев подписал приказ «О медицинском обеспечении финальной игры Лиги Европы УЕФА по футболу», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.

В приказе руководителям соответствующих отделов и структур поручено организовать дежурство машин скорой помощи в Бакинском олимпийском стадионе во время игры.

В приказе также даны поручения по обеспечению госпитализации в Бакинский клинический медицинский центр спортсменов и гостей при необходимости. Руководителям медицинских учреждений и управлений поручено оказать на высоком уровне медицинскую помощь при обращении участников игры и гостей.

Руководству Республиканского центра гигиены и эпидемиологии поручается взять под контроль соблюдение санитарно-гигиенических требований в гостиницах, выделенных для делегаций, и объектах общепита.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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