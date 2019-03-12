Сегодня немалое число граждан Азербайджана нуждается в трансплантации органов - Ахлиман Амирасланов

12 марта 2019 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня значительное количество граждан Азербайджана нуждается в трансплантации органов.

Об этом во вторник, во время выступления на слушаниях по трансплантации органов, сказал председатель Комитета здравоохранения Милли Меджлиса (парламента) Азербайджан Ахлиман Амирасланов, сообщает Trend.

Амирасланов сказал, что трансплантация органов начала развиваться последние 50 лет. В последние же годы данная сфера получила широкий размах. Ежегодно в мире проводится более 120 тысяч операций по трансплантации органов. Но необходимость пациентов в мире в трансплантации органов превышает этот показатель.

Председатель парламентского комитета сказал, что в Азербайджане также прогрессирует область трансплантации органов, и проводится множество операций.

«Но главная проблема в области трансплантологии связана со сферой донорства. Недостаток доноров, отсутствие необходимых для операции органов влияют на число таких операций», - сказал Амирасланов.

Амирасланов добавил, что необходимо совершенствовать существующее законодательство в связи с трансплантацией органов. Поэтому парламент принял решение разработать совершенный законопроект о трансплантации органов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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