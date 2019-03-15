В Азербайджане начался прием заявлений в вузы и колледжи (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Начался прием заявлений в вузы и колледжи Азербайджана на базе полного среднего образования (11 лет) на 2019-2020 учебный год, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Прием заявлений будет проводиться посредством интернета до 15 апреля. Участие в конкурсе платное.

Абитуриент, не принявший участия в первом туре приемного экзамена (выпускной экзамен для выпускников текущего года) не допускается ко второму туру, а абитуриент, не участвовавший во втором туре, не допускается к выбору специальностей по I-IV группам специальностей.

Первый тур приемного экзамена пройдет в апреле 2019 года.

Абитуриенты, окончившие полные среднеобразовательные школы в текущем году, участвуют в конкурсе на основании результатов выпускного экзамена (7, 14 и 21 апреля).

Первый тур приемного экзамена для выпускников прошлых лет пройдет 28 апреля.

Второй тур приемного экзамена по I-IV группам специальностей проводится дважды: первый экзамен (весенняя сессия) по I-IV группам специальностей – 12 мая, по II-III группам специальностей – 19 мая, а второй экзамен (летняя сессия) по I-IV группам специальностей – 23 июня, по II-III группам специальностей – 7 июля.

Конкурс по V группе специальностей проводится по результатам первого тура приемного экзамена и экзамена по способностям. Абитуриенты, окончившие школы в текущем году, и желающие поступить в вузы по пятой группе специальностей, не сдают соответствующий приемный экзамен, и участвуют в конкурсе по результатам выпускного экзамена текущего года.

Экзамен для абитуриентов, окончивших уровень полного среднего образования в прошлые годы, или же за пределами страны, пройдет 28 апреля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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