Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова прошла в финал Кубка мира

15 марта 2019 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова прошла в финал Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне. Спортсменка прошла в финал с результатом 12,566 баллов.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалистки Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне.

По итогам квалификации в финал прошли - Эмма Недов (Австралия), Марин Бойер (Франция), Ли Ци (Китай), Эльвира Кацали (Греция), Лара Мори (Италия), Марина Некрасова (Азербайджан), Манна Окути (Япония), Анастасия Бачинска (Украина).

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

В первые два дня четырехдневных соревнований проходят квалификации, а в последние два дня состоятся финалы. Гимнастам, набравшим на турнире самый высокий балл, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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