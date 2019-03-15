В Баку определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине.

В финал вышли - Хидэтака Мияти (Япония), Тин Србич (Хорватия), Митчелл Морган (Австралия), Эпке Зондерланд (Нидерланды), Оливер Хеги (Швейцария), Чжан Чэнлун (Китай), Тайсон Булл (Австралия), Андрей Лиховицкий (Беларусь).

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

В первые два дня четырехдневных соревнований проходят квалификации, а в последние два дня состоятся финалы. Гимнастам, набравшим на турнире самый высокий балл, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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