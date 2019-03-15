В Баку определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине

15 марта 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине.

В финал вышли - Хидэтака Мияти (Япония), Тин Србич (Хорватия), Митчелл Морган (Австралия), Эпке Зондерланд (Нидерланды), Оливер Хеги (Швейцария), Чжан Чэнлун (Китай), Тайсон Булл (Австралия), Андрей Лиховицкий (Беларусь).

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

В первые два дня четырехдневных соревнований проходят квалификации, а в последние два дня состоятся финалы. Гимнастам, набравшим на турнире самый высокий балл, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова прошла в финал Кубка мира
Общество 15:52
В Баку состоялась жеребьевка Кубка мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 13 марта 18:48
Азербайджан демонстрирует высочайший уровень организации международных гимнастических турниров - молдавская гимнастка
Общество 28 апреля 2018 16:58
В Баку стартовал первый день финалов Кубка мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 17 марта 2018 12:33
Церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку была впечатляющей – посол Италии
Общество 16 марта 2018 10:25
Украинский спортсмен рассказал о впечатлениях от Национальной арены гимнастики в Баку (ФОТО)
Общество 14 марта 2018 19:41
Лента новостей
Поддержка от Expressbank детям с талассемией
Общество 16:50
Известная американская радиопрограмма посвятила выпуск Aзербайджану
Политика 16:39
Указ по поводу эксплуатации многоквартирных зданий не затрагивает частные дома - Администрация Президента Азербайджана
Общество 16:35
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49
Другие страны 16:19
Агентство пищевой безопасности Азербайджана проводит фитосанитарные проверки (ФОТО)
Общество 16:15
Путин назвал "жестоким и циничным" теракт в Новой Зеландии
Россия 16:15
Вынужденные переселенцы могут быть переселены из Баиловской оползневой зоны в Баку
Общество 16:14
Кочаряна оставили под арестом
Армения 16:09
Семейная пара решила убить друг друга в Баку на глазах сотни людей (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 16:08