В Азербайджане предложено ускорить строительство студенческих кампусов

БАКУ /Trend/ - Вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Валех Алескеров на сегодняшнем пленарном заседании выдвинул предложение по строительству в стране студенческих общежитий, сообщает в пятницу Trend.

Вице-спикер считает целесообразным использование при этом модели «Построй-Управляй-Передай» (Boot-Operate-Transfer, ВОТ)

Он напомнил, что в 2016 году Милли Меджлис принял закон в связи с этой моделью.

Вице-спикер отметил, что эта модель эффективно используется во многих странах мира, таким образом строятся мосты, тоннели, аэропорты.

По его словам, Милли Меджлис, дополнив этот закон, может создать законодательную базу для строительства кампусов, тем самым можно быстрее решить вопрос студенческих общежитий.

Отметим, что согласно модели «Построй-Управляй-Передай» (Boot-Operate-Transfer, ВОТ), предусмотренной законом, инвестиционные расходы будут возмещаться инвесторам путем покупки их продукции полномочным органом или потребителями. Однако, если такая форма оплаты полностью или частично невозможна, то инвестору будет выплачена материальная помощь.

Подобная модель финансирования предлагается при строительстве мостов, тоннелей, водохранилищ, канализационных систем, новостных и конференц-центров, учебных заведений, объектов культуры, здравоохранения, туризма, зданий коммерческого назначения, оптовых рынков, фабрик и подобных объектов, спортивных центров, общежитий, парков для отдыха и развлечений, заповедников, промышленных, техно- и агропарков, автоматизированных систем управления, основанных на высоких технологиях, предприятий по производству, распределению, продаже электроэнергии, шоссе, магистральных дорог, железных дорог, гражданских аэропортов, морских портов, логистичеких центров, автовокзалов, линий и станций метро, специальных экономических зон и т.д.

Срок действия договора, заключенного в рамках модели ВОТ, не может превышать 49 лет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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