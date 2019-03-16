В Азербайджане 70% квартир в многоэтажках уже заселено - Администрация Президента (ФОТО)

16 марта 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в 330 многоквартирных домах в Азербайджане насчитывается около 70 000 квартир, 70 процентов которых уже заселены. Об этом сказал журналистам старший консультант вспомогательной службы по экономическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Фейруз Мустафаев, сообщает Trend.

По его словам, в настоящее время в Гяндже насчитывается 13 многоквартирных зданий, в Сумгайыте – 13, в Абшеронском районе – 36. Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено провести проверки во всех этих зданиях.

Мустафаев отметил, что в рамках указа главы государства об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий предусмотрено официально принять в эксплуатацию многоэтажные здания, в которых на протяжении многих лет проживали люди.

По его словам, документом предусмотрено в течение двух месяцев провести проверки зданий со стороны МЧС и коммунальных организаций – «Азеришиг», «Азеригаз», «Азерсу». В течение двух месяцев будут проверены устойчивость зданий, наличие лифтового хозяйства, противопожарная безопасность, после чего будет вынесено заключение. Данное заключение будет направлено в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, а также в местную исполнительную власть, и на основании этого здания будут приняты в эксплуатацию.

«Сегодня шесть из этих зданий уже сданы в эксплуатацию. В построенных ЖСК "İdeal" многоэтажных зданиях, по которым ведется оформление, числится 561 квартир. 50 процентов из них переданы в эксплуатацию. Главным же предметом указа является то, чтобы завершились работы по оформлению зданий, которые долгое время использовались гражданами», - сказал старший консультант.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД: Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области транспорта (Эксклюзив)
Бизнес 08:04
ЕС: Заключение всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном остается приоритетной задачей
Политика 15 марта 23:04
В Азербайджане за два месяца заключили брак более 4 тыс. пар
Общество 15 марта 22:22
В Азербайджане с начала года родилось более 10 тыс. детей
Общество 15 марта 22:21
Азербайджан значительно увеличил производство пропилена и полиэтилена
Бизнес 15 марта 22:12
Азербайджан незначительно сократил прокачку нефти по БТД
Энергетика 15 марта 22:08
Лента новостей
Интерес к "открытой библиотеке" при Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундова высокий - замдиректора
Общество 09:42
Пожар в жилом здании в Баку, двое погибших
Происшествия 09:36
В Газахском районе Азербайджана открылось предприятие по переработке кормов (ФОТО)
Бизнес 09:24
Туркменистан закупит химпродукцию для горнорудного комбината
Тендеры 08:54
"Яндекс" тестирует собственную социальную сеть
В мире 08:31
Глава МИД: Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области транспорта (Эксклюзив)
Бизнес 08:04
Ставропольский ГМЗ к концу марта начнет поставлять в Азербайджан водорастворимые удобрения
Экономика 07:37
Встречу лидеров США и Китая могут отложить до июня - СМИ
США 07:16
Утечка хлора в Ираке: около 90 человек пострадавших
Другие страны 06:36