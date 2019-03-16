Тренер из Узбекистана: Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова постоянно прибавляет в мастерстве

16 марта 2019 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всегда приятно приезжать в Азербайджан, где встречают с открытой душой, с восточным гостеприимством. Об этом Trend сказала в субботу тренер сборной Узбекистана Людмила Ли.

"Организация Кубка мира в Баку вызывает только чувство восхищения и положительные эмоции. Здесь соревнования всегда проходят на высоком уровне", - подчеркнула она.

Людмила Ли также отметила, что азербайджанская гимнастка Марина Некрасова постоянно повышает свой уровень.

"Марина Некрасова – молодец, она каждый раз прибавляет, показывает мастерство. Мы всегда друг за друга болеем", - добавила тренер из Узбекистана.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.

(Автор: Джани Бабаева)

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