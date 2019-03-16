«Золото» Кубка мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях в Баку завоевал гимнаст из Израиля

БАКУ /Trend/ - Израильский гимнаст Артем Долгопят выиграл золотую медаль проводимого в Баку Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в вольных упражнениях, сообщает в субботу Trend.

В финале он набрал 15,066 балла.

На втором месте с результатом 14,566 балла Пабло Бреггер (Швейцария), на третьем - Рэйдерли Запата (14,500 балла, Испания).

Азербайджанский гимнаст Мурад Агарзаев занял шестое место с результатом 13,800 балла.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.

(Автор: Джани Бабаева)

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