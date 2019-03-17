В Национальной арене гимнастики продолжаются финальные соревнования Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются финальные соревнования Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. Сегодня проходят финалы по отдельным гимнастическим снарядам.
Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.
Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.
(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)
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