В Азербайджане наступила весна

21 марта 2019 01:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 01:58 наступила весна, сказал Trend заместитель директора по научным делам Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов.

Напомним, что в эти дни в Азербайджане отмечают праздник Новруз, символизирующий пробуждение природы и приход весны. В связи с праздниками 20-24 марта объявлены нерабочими днями, но с учетом того, что 23 и 24 марта выпадают на выходные, 25 и 26 марта также объявлены нерабочими днями.

Лето в Азербайджане наступит 21 июня в 19:54, осень - 23 сентября в 11:50, зима - 22 декабря в 08:19.

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