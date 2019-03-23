В Азербайджане есть возможности для более широкого использования солнечной энергии - министерство

23 марта 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Данные спутниковых измерений, проведенных за последние 30 лет, свидетельствуют об отсутствии роста объема солнечной энергии. То есть наблюдаемое в последнее время на земле потепление нельзя объяснить изменением активности Солнца.

Об этом в субботу говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенным в связи с 23 марта - Всемирным метеорологическим днем, сообщает Trend.

В сообщении отмечается, что повышение температуры, приведшее к потеплению воды в океанах и таянию льдов, связано с наличием долговечных парниковых газов в атмосфере.

Суммарное воздействие радиации, создающее эффект потепления климата, в результате увеличения концентрации углекислого газа и воздействия долговечных парниковых газов, увеличилось на 41 процент с 1991 года.

«Если нынешняя тенденция концентрации парниковых газовых сохранится, до конца столетия будет наблюдаться повышение температурного диапозона с трех градусов до пяти градусов Цельсия. Это значительно выше показателей по сохранению повышения средней глобальной температуры в пределах от двух градусов и по возможности до 1,5 градусов Цельсия, отраженных в Рамочной конвенции ООН», – отмечается в сообщении министерства.

В министерстве отмечают, что самым солнечным местом в мире является территория Мертвого моря, здесь в течение года регистрируется 330 солнечных дней.

«В свою очередь, в архипелаге Северная Земля в течение года Солнце можно видеть всего лишь 12 дней», - сказали в пресс-службе.

В министерстве также добавили, что в Азербайджане из-за географического расположения и климата имеются благоприятные условия для более широкого использования солнечной энергии.

Напомним, что Всемирная организация метеорологии каждый год отмечает 23 марта как Всемирный метеорологический день.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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