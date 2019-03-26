Госсекретарь США поздравил азербайджанцев с праздником Новруз

26 марта 2019 07:19 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Государственный секретарь США Майкл Помпео поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении на официальном сайте Госдепа США.

"Я хотел бы пожелать счастливого Новруза народу Ирана и всем тем, кто отмечает эту древнюю традицию, которая знаменует собой наступление весны и Нового года, включая людей в Афганистане, Азербайджане, Китае, Грузии, Индии, Ираке, Казахстане, Кыргызстане, Пакистане, России, Сирии, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Узбекистане и их общины в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении тысячелетий Новруз считался краеугольным камнем культуры и наследия многих людей и обществ.

"Новруз собирает вместе семью и друзей, чтобы размышлять о прошлом, празднуя будущее, и это время для общения с людьми, находящимися как рядом, так и далеко.

Пусть этот Новруз принесет новые начинания и светлое будущее для каждого! Счастливого Новруза!" - говорится в поздравлении госсекретаря.

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