Присвоившие бюджетные средства лица должны по всей строгости отвечать перед законом - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана должна строить свою работу таким образом, чтобы не допускать присвоения финансируемыми из госбюджета структурами выделяемых средств. Несмотря на то, что в Милли Меджлисе (парламенте) неоднократно обсуждался вопрос касательно возвращения присвоенных денег, подобные случаи продолжают фиксироваться.

Об этом во вторник во время обсуждения отчета Счетной палаты на заседании парламента сказал депутат Фазаил Агамалы, передает Trend.

Агамалы сказал, что необходимо задуматься о пресечении негативного подхода к государственному бюджету.

«Необходимо снизить до минимума влияние других структур на Счетную палату», - сказал депутат.

Агамалы отметил, что жилищно-эксплуатационные участки, а также управления по озеленению в Баку вернули средства обратно в бюджет. Но почему-то руководителям этих структур не было преъявлено каких-либо обвинений.

«Почему в прессе широко распространяются материалы о бизнесе, богатстве руководителей структур, присвоивших бюджетные средства, после их отстранения от должности? Считаю, что все это необходимо своевреммено расследовать и представить соответствующую информацию правоохранительным органам. Присвоившие бюджетные средства лица должны по всей строгости отвечать перед законом», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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